Swift und Carey vorne: Frauenpower in den Offiziellen Deutschen Charts

Von der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, winken heute Nachmittag zwei Powerfrauen. Während Taylor Swift mit ihrem Album „The Tortured Poets Department” neuen Schwung holt und die vierte Nummer-eins-Woche feiert, verteidigt Mariah Carey mit ihrem Ohrwurm „All I Want For Christmas Is You“ souverän den Single-Thron. Hinter der Weihnachtskönigin sitzen Wham! („Last Christmas“) ebenfalls fest im Sattel. Insgesamt sorgen 41 Festtagslieder für besinnliche Stimmung – darunter dank Ed Sheerans Filmtrack „Under The Tree“ auch ein komplett neuer Weihnachtssong.

Im Album-Ranking wuchtet Sänger Wincent Weiss seine „Wincents weisse Weihnachten“ dank einer Re-Edition zurück an die zweite Stelle. Linkin Park („From Zero“) ergattern Bronze. Etliche Plätze überspringen Michael Bublé („Christmas“, von 15 auf fünf) und Helene Fischer („Die schönsten Kinderlieder“, von 21 auf sieben). Die höchsten Neueinstiege erzielen Schlagerrapper Tream alias treamiboii („Irgendwie, Irgendwann“, vier), der „Caruso der Berge“ Rudy Giovannini („Best Of“, 14) und Musiklegende Eric Clapton („Crossroads Guitar Festival 2023 (Live)“, 15).

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.