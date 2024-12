SWM erhalten Zuschlag für Windpark im Landkreis Eichstätt

Regionaler Ausbau der Erneuerbaren geht voran

Im Ausschreibungsverfahren der Bayerischen Staatsforsten für den Bau von sechs Windkraftanlagen bei Schernfeld im Landkreis Eichstätt haben die Stadtwerke München den Zuschlag erhalten. Die geplanten Anlagen haben eine Nabenhöhe von 132 Metern, 175 Meter Rotordurchmesser und leisten zusammen rund 36 Megawatt. Sie sollen bis 2030 in Betrieb gehen.

Dr. Karin Thelen, Geschäftsführerin Regionale Energiewende: „Die Stadtwerke München sind für die Energiewende europaweit seit 2008 aktiv. Dabei ist aber auch das regionale Potenzial für den weiteren Ausbau unserer Erneuerbaren Erzeugung unverzichtbar. Darum freuen wir uns sehr über den Zuschlag und die bevorstehende Zusammenarbeit mit den Bayerischen Staatsforsten sowie der Gemeinde Schernfeld.“

Beim Auswahlverfahren haben die SWM das insgesamt beste Angebot vorgelegt und den Zuschlag erhalten. Sie betreiben seit vielen Jahren eine große Anzahl von Windparks in Deutschland und Europa, zwei davon in Bayern. Neben ihrer Erfahrung punkteten sie vor allem mit einer hohen Bürgerbeteiligungsmöglichkeit. In einem Bürgerentscheid vor zwei Jahren hatten sich gut zwei Drittel der Schernfelder*innen für die Windkraftanlagen ausgesprochen. Entsprechend positiv wurde vor Ort die Entscheidung der Ausschreibug zu Gunsten der SWM aufgenommen.

Die SWM wollen ab 2025 so viel Ökostrom in eigenen Anlagen erzeugen, wie München verbraucht. Hier befinden sich die SWM mit deutlich über 90% bereits auf der Zielgeraden. Mehr Informationen hierzu: www.swm.de/unternehmen/energiewende