SWM erhöhen Trinkwasserpreise zum 1.1.2017

München, 29.12.2016. Die Stadtwerke München haben die Trinkwasserpreise zwei Jahre lang konstant gehalten. Nun machen gestiegene Lohnkosten sowie höhere Aufwendungen für die nachhaltige Qualitätssicherung, vor allem für den Trinkwasserschutz sowie die Instandhaltung und Modernisierung des Leitungsnetzes, zum 1. Januar 2017 eine Preiserhöhung für M-Wasser um durchschnittlich 2,8 Prozent notwendig. Der Münchner Durchschnittshaushalt zahlt somit 42 Cent pro Monat mehr (2 Personen im 10-Parteienhaus mit einem Verbrauch von 96 Kubikmetern/Jahr). Auch nach dieser Preisanpassung ist der Trinkwasserpreis in München im Vergleich der zehn größten Städte Deutschlands immer noch mit am günstigsten.

M-Wasser: Spitzenqualität aus dem Wasserhahn

Das Münchner Trinkwasser ist eines der besten Europas. Die SWM gewinnen es in der weitgehend unberührten Natur des Voralpenlandes und liefern es quellfrisch direkt zu ihren Kunden. Um diese hervorragende Qualität für die nachfolgenden Generationen zu sichern, unternehmen die SWM auch finanziell große Anstrengungen. So fördern sie beispielsweise gezielt den ökologischen Landbau und weitere Wasserschutzmaßnahmen in den Einzugsgebieten der Trinkwassergewinnung. Weiterhin investieren die SWM in die Modernisierung und Instandhaltung des rund 3.300 Kilometer langen Leitungsnetzes jährlich Millionenbeträge.

M-Wasser ist nicht zuletzt dank des umfangreichen Schutzprogramms der SWM ein hervorragendes Naturprodukt. Es enthält lebenswichtige Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium in gesundheitsfördernden Konzentrationen. Die Analysewerte belegen die Qualität eindeutig: die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung werden nicht nur eingehalten, sondern in allen Fällen deutlich unterschritten. M-Wasser ist für die Zubereitung von Babynahrung geeignet.

Tipps zum verantwortungsvollen und sparsamen Umgang mit dem Trinkwasser geben die SWM ihren Kunden im Internet: www.swm.de.