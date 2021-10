SWM erneuern Nisthilfen für Wanderfalken am Ismaninger Speichersee

Der Ausblick von oben ist dem Wanderfalken am liebsten – und die 400kV-Freileitung der SWM südlich des Ismaninger Weihers hat richtig hohe Masten: In 70 Meter Höhe haben die Stadtwerke München (SWM) auf Anregung der Arbeitsgruppe Wanderfalke in Bayern Nistkästen auf drei Gittermasten angebracht. Die Raubvögel, deren Bestand gefährdet ist, wussten das Angebot zu schätzen: 2010 gab es erstmals Nachwuchs – zwei Paare brüteten dort Jungfalken aus. Ein großer Erfolg aus Sicht der Vogelschützer: Ihrem Namen zum Trotz kommen Wanderfalken nämlich immer wieder, wenn sie einmal eine Brutumgebung für gut befunden haben.

Nachdem die Brutphase für heuer vorbei ist, ist es Zeit, die mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Nistkästen zu erneuern. Damit die Arbeiten gefahrlos vonstattengehen, wird vom 5. bis 7. Oktober die Hochspannungsleitung vorübergehend abgeschaltet. Die Stromversorgung bleibt selbstverständlich gewährleistet.

Die SWM übernehmen den Austausch der Kästen an den drei Masten wie schon die Erstanbringung auf eigene Kosten. Damit leisten sie einen weiteren Beitrag zum regionalen Naturschutz.

SWM Beiträge zum regionalen Artenschutz

Auch an anderen eigenen Anlagen haben die SWM Brutkästen installiert, in denen Wanderfalken Nachwuchs bekommen, so etwa am Heizkraftwerk Süd. Zudem engagieren sich die SWM auch im Bereich ihrer Wassergewinnung – wo immer es umsetzbar ist – für den Schutz von Tier- und Pflanzenarten. Dazu gehört etwa ein Fledermaus-, Vogel- und Insektenhotel an einer ehemaligen Trafostation im Mangfalltal.

Weitere Infos: www.swm.de/wasser/trinkwasserschutz/naturschutz