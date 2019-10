SWM Ladelösungen für Elektroautos in Multiparker-Parkgaragen

Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos in der Stadt wollen bevorzugt zuhause laden. Deshalb bieten die SWM neben inzwischen 1.000 öffentlichen Ökostrom-Ladepunkten auch Ladelösungen für die heimische Garage an. Eine Heraus-forderung war bislang, dass es diese Ladelösungen nur für feste Stellplätze gab, nicht aber für die oftmals vorhandenen Multipar-ker, also mobile Parkanlagen mit mehreren Ebenen.

Gemeinsam mit dem renommierten All-gäuer Multiparker-Hersteller KLAUS haben die SWM eine M-Ladelösung auch für diese Stellplatz-Art entwickelt. Sie ist schon mit vielen Anlagen von KLAUS kompatibel und wird für kom-mende Modelle weiterentwickelt. Die erste Installation ist nun im SWM Werkswohnungsgebäude in der Kugler-straße erfolgreich in Betrieb gegangen.

Die (im Bild orangefarbenen) Ladestelen können entweder vorne oder hinten an den mobilen Böden befestigt werden. Damit ist einfaches und komfortables Laden in der bevorzugten Parkrich-tung möglich. Die Stromversorgung erfolgt über Wandladestatio-nen von ABL (links im Bild). Nutzerinnen und Nutzer identifizie-ren sich hier mit einer Ladekarte und schalten so den Ladevor-gang auf ihrem Stellplatz frei.

Mehr Infos zu den verschiedenen M-Ladelösungen gibt es am SWM Stand auf der Messe „eMove360“ (15. bis 17. Okto-ber, Messe München) sowie auf www.swm.de/m-ladeloesung. Dort kann auch ein Beratungstermin vereinbart oder ein Angebot angefordert werden.