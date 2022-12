SWM Vermesser fahren mit dem Lastenrad zum Einsatz

Die Abteilung Vermessung der SWM hat sich eine praktikable und umweltfreundliche Alternative zum Auto gesucht – mit einem Lastenrad hat sie sie gefunden. Die Mitarbeiter sind so seit einiger Zeit auch per Zweirad mit großem Kofferraum in München unterwegs. Die elf Team-Kollegen sind sich einig: Meist schlägt das Rad das Auto, auch mit viel Gepäck an Bord.

Sie sind im ganzen Netzgebiet der SWM unterwegs, vor allem oft in der Innenstadt. Die Abteilung Vermessung ist tagtäglich im Einsatz, egal ob es um genaue Daten zur Verlegung neuer Leitungen geht, um das Maß nehmen bei Sanierungsarbeiten im U-Bahnbereich oder auch bei den Bauwerken im Olympiapark.

Um nicht mehr so oft im Stau zu stehen und weniger Zeit bei der Parkplatzsuche zu vergeuden, hat das Team ein E-Lastenrad angeschafft. Werner Oswald, Leiter Vermessung: „Es ist eine super Ergänzung. Damit können wir Baustellen in einem Umkreis von bis zu 10 Kilometern, vor allem im Innenstadtbereich, gut anfahren. Die Ausrüstung mit Tachymeter, GPS, Stativ und Vermarkungsmaterial findet in der Lastenbox genauso Platz wie ein Ersatz-Akku für die Unterstützung, die man bei diesem Gesamtgewicht benötigt.

Bestandsaufnahmen, Absteckungen oder das Einmessen von Leitungen sind mit dem Lastenrad kein Problem. Zugegeben, es kann das Auto nicht komplett ersetzen. Auf dem Rad ist man Wind und Wetter ausgesetzt und die Wege zwischen den Baustellen sind manchmal recht weit. Aber für viele Einsätze ist es sehr gut geeignet. Und obendrein ist es gut für die Umwelt und die Gesundheit.“

Die Kollegen der SWM Vermessung auch in der Winterzeit permanent im Einsatz. Und wenn Münchens Straßen nicht gerade von einer dicken Eisschicht bedeckt sind, sind sie auch jetzt mit dem Lastenrad unterwegs.