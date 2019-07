SWM warnen vor unseriösen Methoden bei Geschäften an der Wohnungstüre

Aus gegebenem Anlass warnen die SWM vor Drückern, die mit unseriösen Methoden versuchen, Strom- oder Gaslieferverträge an der Wohnungstür abzuschließen. In den vergangenen Tagen sind bei den SWM Meldungen eingegangen, dass Drücker im Namen eines Mitbewerbers versuchen, SWM Kundinnen und Kunden ungewollt abzuwerben. An der Wohnungstür sowie per Aushang im Haus behauptet ein „Fachberater“, dass der Mitbewerber der Grundversorger sei und eine Anmeldung für Strom und Gas fehle.

Die Stadtwerke München machen ihre Kunden ausdrücklich darauf aufmerksam, dass sie hier nicht handeln müssen. In München ist die SWM Versorgungs GmbH der Grundversorger für Strom und Erdgas. Den SWM sind alle Verbrauchsstellen bekannt. Geben Sie keine Daten (z.B. Zählernummer) heraus und unterschreiben Sie nichts an der Wohnungstür.

Wer sich nicht sicher ist: Kundinnen und Kunden, die unsicher sind, können sich bei den SWM unter der Telefonnummer 089/23 61-61 10 erkundigen. Dies gilt auch für den Fall, dass sich jemand als Mitarbeiter/Mitarbeiterin der SWM ausgibt. SWM Beschäftigte können immer einen Dienstausweis vorzeigen. Unter der Telefonnummer nehmen die SWM auch Hinweise über unfreiwillige Besuche oder Anrufe entgegen.