Tag der Bundeswehr 2023 an der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München

Am 17. Juni öffnet die Sanitätsakademie der Bundeswehr in München im Rahmen des Tages der Bundeswehr 2023 ihre Tore für alle interessierten Besucherinnen und Besucher, die sich schon lange einmal selbst ein Bild über die vielfältigen Bereiche des Sanitätsdienstes in den Streitkräften machen möchten. Taktische Verwundetenversorgung, Notfallmedizin unter Gefechtsbedingungen und sanitätsdienstliche Versorgung im Einsatz hautnah – neben Vor-führungen, Großgerät zum Anfassen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm erwartet die Gäste viele weitere Highlights, die den Tag zu einem absoluten Erlebnis für Jung und Alt machen werden. Panzer, Fallschirmspringer und Hubschrauber: Über den Sanitätsdienst hinaus präsentieren sich auf dem Gelände der Ernst-von-Bergmann-Kaserne und der Fürst-Wrede-Kaserne zahlreiche weitere Truppenteile und Einheiten aus allen Bereichen der Bundeswehr.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Podiumsdiskussion zum Thema „Zeitenwende“ im Audimax der Sanitätsakademie, u.a. mit Staatsminister Dr. Florian Herrmann und Prof. Dr. Masala von der Universität der Bundeswehr Neubiberg.

Tag der Bundeswehr 2023 München sowie im digitalen Leitsystem: Digitales Leitsystem