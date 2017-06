Tag der Meere in Hellabrunn

München, 06.06.2017. Am kommenden Donnerstag erwartet die Tierpark-Besucher ein besonderes Programm, denn Hellabrunn feiert den Tag der Meere. Egal ob Tierpfleger-Treffpunkte, Aktionsstand, Kindergeschichten oder ein Vortrag am Abend – am 8. Juni dreht sich alles um den Ozean.

2017 steht der Tag der Meere weltweit unter dem Motto „Unsere Ozeane – Unsere Zukunft“ und so dreht sich am kommenden Donnerstag auch im Tierpark Hellabrunn alles um das Thema Meer. Am Aktionsstand von Shark Project e.V. berichten die Mitglieder über ihren Kampf gegen die Zerstörung der Meere und informieren über die Ausrottung der Haie. Daneben geben sie den Besucher auch Tipps, wie man sich tagtäglich für den Schutz der Meere und ihrer Bewohner engagieren kann. Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen: Unter allen Teilnehmern des Namenswettbewerbs für das Hai-Maskottchen von Shark Project e.V. wird eine Jahreskarte für den Tierpark verlost. Welchen Namen das Hai-Maskottchen tragen wird, wird um 15 Uhr am Aktionsstand bekannt gegeben.

Bei exklusiven Tierpfleger-Sprechstunden um 11 Uhr und 13.15 Uhr im Aquarium berichten Tierpfleger über ihre tägliche Arbeit mit unterschiedlichsten Fischen und Korallen des Meeres. Und auch für die kleinen Tierpark-Besucher ist Programm geboten: um 11.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr gibt es Kindergeschichten von Michel, dem Weißen Hai.

Wer darüber hinaus noch mehr über Haie erfahren möchte, dem sei der Vortrag „Angstzination Hai“ um 19 Uhr im Artenschutzzentrum empfohlen. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung unter artenschutz@hellabrunn.de wird gebeten. Der Einlass erfolgt von 18.30 bis 19.00 Uhr über den Sondereingang zum Artenschutzzentrum in der Siebenbrunner Straße (kleines Gittertor auf halber Strecke zwischen den Toren 8 und 9).

Die Hellabrunner Haie können übrigens auch von Zuhause aus via Webcam beobachtet werden. Ab sofort sendet eine Unterwasser-Kamera täglich von 9 bis 18 Uhr Live-Bilder aus dem Haifischbecken. Zu sehen unter: http://www.hellabrunn.de/webcams

Der Aktionstag zum Tag der Meere findet am 8. Juni von 10 bis 16 Uhr im Tierpark Hellabrunn statt. Der Aktionstand von Shark Project e.V. befindet sich im Parkbereich Australien bei der Flinkwallaby-Anlage. Der Tierpark ist wie gewohnt von 9 bis 18 Uhr geöffnet.