Großprojekt 2. Stammstrecke öffnet am 13. September den Bauzaun für die Öffentlichkeit • Eintritt kostenfrei • Keine Anmeldung nötig

Die Deutsche Bahn (DB) lädt am 13. September herzlich ein zum „Tag der offenen Baustelle“ bei der 2. Stammstrecke. Von 10 bis 18 Uhr öffnet die DB die Bauzäune am Marienhof und Hauptbahnhof, um allen großen und kleinen Baustelleninteressierten Einblicke in die künftig tiefsten Zugstationen Deutschlands zu gewähren.

Wo:

Hauptbahnhof München , Ecke Arnulfstr./ Bahnhofsplatz und

, Ecke Arnulfstr./ Bahnhofsplatz und Marienhof, Landschaftstraße 5-7, 80331 München – direkt hinter dem Münchner Rathaus

Am Marienhof können Besucher:innen die Ebene -3 in rund 25 Metern Tiefe erkunden und dort den gerade fertiggestellten neuen Verbindungsstollen zur U-Bahn besichtigen. (Zugang nur für Personen mit einer Körpergröße über 120cm und festem Schuhwerk – keine offenen Schuhe oder mit Absätzen.)

Am Hauptbahnhof erfahren Besucher:innen, wie die neue Station gebaut wird und wie der neue Hauptbahnhof aussehen wird. Zudem darf man in einer der Baumaschinen Probesitzen.

An beiden Baustellen gibt es auch besondere Angebote für Kinder.