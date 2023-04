Tag der offenen Tür der Stadt – Programm des Sozialreferats

Ob Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Not oder pädagogische Angebote: Die Sozialbürgerhäuser (SBH) helfen in vielen sozialen Notlagen. Am Tag der offenen Tür der Stadt München am Samstag, 6. Mai, heißen sieben der insgesamt zwölf SBH-Standorte von 10 bis 16 Uhr Besucher*innen willkommen und informieren umfassend über Hilfen im Alter, bei finanziellen Schwierigkeiten oder über die Arbeit des Stadtjugendamts. Das Jobcenter ist am Tag der offenen Tür schwerpunktmäßig im Sozialbürgerhaus Orleansplatz vor Ort und berät sowohl zu seinen Dienstleistungen als auch zu den vielseitigen Beschäftigungsmöglichkeiten im Jobcenter. Das Amt für Wohnen und Migration empfängt in der Franziskanerstraße 6-8 Interessierte mit Informationen rund um die Themen Wohngeld, Registrierung und Vergabe oder Wohnungslosenhilfe.

Neben Informationen über die Angebote gibt es an allen Standorten ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

Sozialbürgerhaus Berg am Laim, Trudering, Riem, Streitfeldstraße 23

Kurze Vorträge zum Konzept Sozialbürgerhaus, Jobangebote im SBH, Clown, Kickerspiel, Buttonherstellung mit eigenen Motiven, Glücksrad, Snacks, Obst und Getränke

Sozialbürgerhaus Mitte – Altstadt, Lehel, Max-, Ludwigs-, Isarvorstadt, Schwanthalerstraße 62

Kinderschminken, Kartoffellauf (bei schönem Wetter), Musik, Glücksrad, Snacks, Obst, Cafébar und Eis

Sozialbürgerhaus Neuhausen, Moosach, Ehrenbreitsteinerstraße 24

Energieberatung, Behördenhelfer*innen, Freiwillige Leistungen der Stadt, Hüpfburg, Kinderprogramm, Musik, Kickerspiel, Tischtennis, Glücksrad, Snacks, Obst, Waffeln und Kaffee

Sozialbürgerhaus Nord – Feldmoching, Hasenbergl, Milbertshofen, Am Hart, Knorrstraße 101-103

Fachlichkeiten und Leistungen des Sozialbürgerhauses, Hausführung, Jobangebote im Sozialbürgerhaus, Kinderschminken, Bastelaktion(en), Vorlesen, Glücksrad, Snacks, Obst, Getränke

Sozialbürgerhaus Orleansplatz, Bogenhausen, Haidhausen, Orleansplatz 11

Hausführung, Angebote und Leistungen des Jobcenters, Energieberatung der Caritas, Erziehungsberatungsstelle, Speed-Talking: Jobangebote im Sozialbürgerhaus, Kinderschminken 11 bis 12 Uhr und 13 bis 14 Uhr, Traumfänger-Basteln, Trommeln, ab 14 Uhr Live-Musik, Glücksrad, Snacks, Obst, Getränke und Eis

Sozialbürgerhaus Schwabing, Freimann, Heidemannstraße 170

Hausführung, Kinderschminken, Tischtennis, Koordinationsparcours (Pedalo-Parcours), ab 14 Uhr: Figurentheater, Glücksrad, Snacks, Obst, Kaffee, Kuchen, ab 11 Uhr: Snacks vom Grill

Sozialbürgerhaus Sendling-Westpark, Meindlstraße 20

Fachlichkeiten und Leistungen des Sozialbürgerhauses, Präsentation der Sozialregion (Vortrag/ Film/ Bilder), Hausführung, Vortrag zur Historie Standort Meindlstraße, Kinderschminken, Glücksrad, Snacks, Obst, Getränke

Amt für Wohnen und Migration, Franziskanerstraße 6-8

Sozialwohnungen, Wohngeld, Mietberatung, Nachbarschaftstreffs, Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen, Moderation der Nacht (MoNa) und Allparteiliches Konfliktmanagement (AKIM), Betreuung, Integration und Unterbringung Geflüchteter, Hilfen für Wohnungslose, Jobangebote im Amt, Live-Musik mit zwei Bands, Glücksrad, 14 Spielstationen für Kinder (u.a. Megabausteine, Riesen-Murmelbahn, Fußball, Kinderschminken, Bastelaktionen, Button-DIY), Snacks, Obst und Getränke Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür der Stadt sind zu finden unter https://t1p.de/offenetuer23