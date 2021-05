Tag der Pflege: Ein besonderer Dank von den Amper-Kliniken

Sie helfen Menschen, die auf ihre Unterstützung und Menschlichkeit angewiesen sind: die Pflegefachkräfte in den Helios Amper-Kliniken. Corona stellt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor extreme Herausforderungen. Die Klinikleitung bedankte sich daher mit einem besonderen Geschenk für das große Engagement in Zeiten der Pandemie.

Pflegekräfte sind 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für das Wohl der Patientinnen und Patienten im Einsatz. Den Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai nahm die Klinikleitung daher gerne zum Anlass, um sich für das großartige Engagement mit einem Geschenk zu bedanken. Angesichts der weiterhin strengen Sicherheitsmaßnahmen in den Amper-Kliniken Dachau und Indersdorf wurden die Geschenke – flauschige graue Fleecejacken mit grünem Helios Logo – aber nicht jedem Mitarbeiter persönlich, sondern stationsweise übergeben.

„Wir bedanken uns bei unseren Pflegefachkräften für ihr verantwortliches Handeln, ihr Durchhaltevermögen und ihre Kraft – ganz besonders in den vergangenen Monaten“, sagt Klinikgeschäftsführer Florian Aschbrenner. Und Pflegedirektor Martin Endres ergänzt: „Die Kolleginnen und Kollegen sind Tag für Tag mit viel Fürsorge und Empathie an der Seite der Patienten. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag für die hohe Qualität in der Patientenversorgung. Das verdient unsere höchste Anerkennung.“

Erinnerung an Florence Nightingale

Der Internationale Tag der Pflege findet jedes Jahr am 12. Mai statt. Er erinnert an den Geburtstag der Begründerin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale, und soll auf den hohen Stellenwert der Pflege im Gesundheitsbereich aufmerksam machen.