Tag des Bayerischen Bieres am 23. April 2026

In Erinnerung an den Erlass des Bayerischen Reinheitsgebots im Jahre 1516 sprudelt der Bierbrunnen in München zum „Tag des Bayerischen Bieres“ am 23. April pünktlich um 15:16 Uhr mit drei verschiedenen Biersorten.

Der „Tag des Bayerischen Bieres“ erinnert jedes Jahr an den Erlass des Bayerischen Reinheitsgebotes, das die bayerischen Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. am Georgi-Tag, dem 23. April 1516, in Ingolstadt erließen. Bis heute sind Wasser, Malz, Hopfen und Hefe die einzigen Rohstoffe, die für die Bierherstellung in Bayern verwendet werden.

Das Reinheitsgebot ist natürlich auch ein Qualitätsversprechen der Brauer und neben der einzigartigen Biervielfalt, der mittelständischen Struktur der Braubranche und der langen Tradition die tragende Säule des weltweit strahlenden Rufes von Bayerischem Bier.

Oft werden auch Brauereijubiläen oder Feierlichkeiten auf diesen Tag gelegt oder wie am Münchner Bierbrunnen einfach mit Freunden und Liebhabern des bayerischen Nationalgetränks kräftig gefeiert. Eine Auflistung der Aktivitäten zum Feiertag des Reinheitsgebotes steht auf der Internetseite des Bayerischen Brauerbundes www.bayerisches-bier.de zum Download bereit.

Und wer in München am Tag des Bieres auf unser bayerisches Nationalgetränk und das Bayerische Reinheitsgebot anstoßen möchte, für den sprudelte der Bierbrunnen (Oskar-von-Miller-Ring 1, 80333 München) am 23. April mit drei verschiedenen Sorten aus unterschiedlichen Münchner Brauereien. Staatsministerin Michaela Kaniber, StmELF, die die Schirmherrschaft über den „Tag des Bayerischen Bieres“ und die „Bayerische Bierwoche“ übernommen hat, eröffnet zusammen mit dem Präsidenten des Bayerischen Brauerbundes Georg Schneider und der amtierenden Bayerischen Bierkönigin Anna Winkler sowie der Hallertauer Hopfenkönigin Theresa Eisenrieder den Bierausschank pünktlich um 15:16 Uhr.