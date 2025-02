Tag des Notrufs: Münchner Rotes Kreuz erinnert an die richtige Nutzung des Notrufs

Anlässlich des Europäischen Tags des Notrufs am 11. Februar appelliert das Münchner Rote Kreuz an die Bevölkerung, die Notrufnummer 112 in lebensbedrohlichen Situationen bewusst und schnell zu wählen. Im Jahr 2024 wurden die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes des Münchner Roten Kreuzes zu 56.814 Notfällen in der Stadt und im Landkreis München alarmiert.

„Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, starken Blutungen oder schweren Verbrennungen zählt jede Minute. Ein sofortiger Anruf unter der 112 kann entscheidend sein und Leben retten“, erklärt Sönke Lase, Leiter Rettungsdienst des Münchner Roten Kreuzes.

Doch nicht immer ist Nummer 112 die richtige Wahl. Für nicht lebensbedrohliche Gesundheitsprobleme wie chronische Beschwerden, grippale Infekte, Brechdurchfall, Rücken- oder Bauchschmerzen ist der Hausarzt der richtige Ansprechpartner. Am Wochenende oder an Feiertagen steht der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Nummer 116 117 zur Verfügung.

Lase betont jedoch, dass in schwer einschätzbaren Situationen oder bei Zweifeln am lebensbedrohlichen Gesundheitszustand die Notrufnummer 112 gewählt werden sollte.

Die fünf W-Fragen beim Absetzen des Notrufs beachten

Die Notrufnummer 112 ist in allen Ländern der Europäischen Union und auch in der Schweiz und Großbritannien gültig und kostenlos.

Damit die integrierte Leitstelle für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierungen schnell die richtigen Hilfsmaßnahmen einleiten kann, sollten beim Absetzen eines Notrufs folgende Informationen klar übermittelt werden:

Wo ist der Notfallort (Straße, Hausnummer, Gebäude, Etage, Zufahrtsweg)? Was ist passiert (Unfall, Verletzungen, Symptome, Zustand der Betroffenen)? Wie viele Personen sind betroffen? Wer meldet den Notfall (Name, Telefonnummer)? Warten auf Rückfragen der Leitstelle.

Münchner Rotes Kreuz leistete 82.426 Einsätze

Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes des Münchner Roten Kreuzes leisteten 2024 bei 56.814 Notfällen (2023 waren es 54.671 Notfälle) in der Landeshauptstadt und im Landkreis München Hilfe. Zusätzlich war das Rote Kreuz für 25.612 Krankentransporte (24.101 Krankentransporte im Jahr zuvor) und Verlegungsfahrten verantwortlich. Insgesamt waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vorjahr 82.426 Mal im Einsatz (2023 belief sich die Zahl auf 78.772). Insgesamt 1.816.423 km legte der Rettungsdienst im Vorjahr zurück.