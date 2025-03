Tag des Recyclings 2025: Der Weiße Rabe treibt Kreislaufwirtschaft und Inklusion aktiv voran

Zum diesjährigen Tag des Recyclings setzt die Weiße Rabe GmbH mit ihrem Inklusionsbetrieb Recycling ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft und inklusive Beschäftigung. In enger Kooperation mit der PA GmbH etabliert der Betrieb ein innovatives Verfahren zur sortenreinen Zerlegung von Weißer Ware. Das wird die Recyclingquote in München signifikant steigern und wertvolle Kunststoff-Rezyklate für die Produktion neuer Geräte bereitstellen.

Kreislaufwirtschaft trifft soziale Verantwortung Seit 1988 verbindet die Weiße Rabe GmbH Ökologie mit sozialer Teilhabe. Unter dem Slogan „Green and Social“ engagiert sich das Unternehmen aktiv für die globale Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen und schafft sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung sowie für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Der Inklusionsbetrieb Recycling bietet diesen Menschen eine sinnstiftende Beschäftigung und ermöglicht ihnen, einen wertvollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten.

Ökologischer Nutzen der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft Kunststoffabfälle sind eine wertvolle Ressource, die durch gezielte Sammlung, Sortierung und mechanisches Recycling wieder in den Produktionskreislauf eingebracht werden können. Derzeit werden jedoch nur 2,9 % der Kunststoffe in Elektrogeräten aus Rezyklaten gewonnen. Zudem verursacht die Produktion einer Tonne Kunststoff fast zwei Tonnen CO₂, während die Verbrennung weiterer 2,7 Tonnen CO₂ freisetzt. Durch den verstärkten Einsatz von Kunststoff-Rezyklaten kann ein erheblicher Beitrag zur Emissionsminderung geleistet werden.

Innovatives Recyclingverfahren: Kunststoff-Rezyklate für eine nachhaltige Zukunft

Im Recyclingbetrieb Dornach/Aschheim wird Elektroschrott aus München und den umliegenden Kommunen fachgerecht demontiert und aufbereitet. Bisher gingen die Mischkunststoffe aus Weißer Ware vorwiegend in die thermische Verwertung. Dank einer neuen, verfeinerten Demontagemethode erfolgt die mechanische Zerlegung nun in sortenreine Kunststoff-Fraktionen, darunter ABS, PP, PC, PMMA und EPDM. Diese werden von der PA GmbH weiterverarbeitet und fließen als hochwertige Rezyklate in die Produktion neuer Haushaltsgeräte ein. Das Ziel: ein geschlossener Produktkreislauf (Closed-Loop-Verfahren), der Ressourcen schont und die CO₂-Bilanz verbessert.

Einsparungen durch Closed-Loop-Recycling (im Vergleich zur Verbrennung) pro Kilogramm Kunststoff: (Quelle: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.12.020)

• PP: 3,8 kg CO₂-Äquivalent

• PS: 5,2 kg CO₂-Äquivalent

• ABS: 5,8 kg CO₂-Äquivalent

Ein starkes Netzwerk für die Kreislaufwirtschaft

Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts ist nur durch starke Partnerschaften möglich. Mit der PA GmbH hat der Weiße Rabe einen innovativen Partner gewonnen, der die Transformation von Abfall zu wertvollen Sekundärrohstoffen vorantreibt.

Nachhaltigkeit und Inklusion als gesellschaftliche Aufgabe „Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Weißen Raben können wir wertvolle Rohstoffe effizienter im Kreislauf halten und nachhaltige Verwertungswege für Kunststofffraktionen schaffen“, betont Frederike Aschenbrenner, Gesellschafterin der PA GmbH. „Wir zeigen, dass Recycling nicht nur eine Frage des Umweltschutzes, sondern auch der sozialen Verantwortung ist.“

Mit dieser Initiative leistet der Weiße Rabe einen nachhaltigen Beitrag zur Erreichung der globalen Klimaziele, steigert die Recyclingquote in München und setzt ein starkes Zeichen für die Verbindung von sozialer Gerechtigkeit und Ressourcenschonung.