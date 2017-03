Tag des Wassers im Tierpark Hellabrunn

Am kommenden Mittwoch, den 22. März findet im Tierpark Hellabrunn ein Aktionstag ganz im Zeichen des Wassers statt. Am Infostand in der Giftschlangenhalle des Aquariums erfahren die Besucher an diesem Tag allerlei Wissenswertes über die heimischen Gewässer und deren Bewohner.

Wie funktioniert eigentlich das Leben im Wasser? Welche Fische leben in der Isar? Und welche anderen Tiere leben noch in unseren heimischen Flüssen und Seen? All diese und viele weitere spannende Fragen rund um das Leben im kühlen Nass beantworten am Mittwoch Experten der Bayerischen Fischerjugend. Darüber hinaus können Besucher Kleintiere aus der Isar unter dem Mikroskop kennenlernen, die mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar sind. Und natürlich lernen die Besucher auch einige der Fischarten kennen, die in der Isar und den anderen Seen rund um München leben. Außerdem erfahren alle Interessierten, wie man selbst einen kleinen Beitrag zum Schutz der Seen und Flüsse und deren Bewohner leisten kann.

Der Tag des Wassers wird seit 1993 jährlich am 22. März begangen und ist ein Ergebnis der UN-Weltkonferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro.

Der Infostand zum Tag des Wassers ist am Mittwoch von 10 bis 16 Uhr in der Giftschlangenhalle des Hellabrunner Aquariums geöffnet.