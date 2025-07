Tanken an der Autobahn: kleine Umwege bringen große Ersparnis

ADAC Vergleich der Spritpreise an Autobahntankstellen mit Tankstellen abseits der Autobahn / Preisunterschiede von bis zu 57 Cent pro Liter

Wer auf der Autobahn zum Tanken fährt, muss für seinen Kraftstoff im Durchschnitt noch mehr bezahlen, als dies in früheren Jahren der Fall war. Wie eine aktuelle ADAC Stichprobe zeigt, muss man für einen Liter Super E10 an Autobahntankstellen im Schnitt 43,7 Cent mehr bezahlen als an Tankstellen neben der Autobahn. Bei Diesel ist die Preisdifferenz mit 42,5 Cent nur unwesentlich kleiner.

Die vom ADAC an den Autobahntankstellen registrierten Spitzenpreise liegen noch einmal höher als in den vergangenen Jahren. So lag der Aufpreis je Liter Super E10 an der Autobahntankstelle Hochfelln-Nord an der A8 Salzburg Richtung München im Vergleich zu der nur rund drei Kilometer entfernten Tankstelle in Übersee bei über 57 Cent – nirgendwo sonst war die Preisdifferenz in der Stichprobe größer. Spitzenreiter bei Diesel war die Autobahntankstelle Limburg Ost an der A3 Frankfurt Richtung Köln. Hier kostete ein Liter Diesel fast 54 Cent mehr als an einer Tankstelle in Limburg, die nur gut zwei Kilometer von der nächsten Autobahnausfahrt entfernt ist.

Erhebliche Aufschläge sind dabei kein Einzelfall: 90 Prozent (bei Super E10) bzw. 88 Prozent (bei Diesel) der Autobahntankstellen verlangten im Beobachtungszeitraum einen durchschnittlichen Aufpreis von 30 Cent und mehr pro Liter, 24 Prozent bzw. 18 Prozent davon schlugen sogar 50 Cent und mehr auf. Dass es auch anders geht, zeigt die Autobahntankstelle Fuchsberg Nord an der Ostseeautobahn A20 in Mecklenburg-Vorpommern. Der Preisunterschied zur nahegelegenen Tankstelle in Neukloster betrug 5,9 Cent je Liter Super E10. Bei Diesel beträgt der Aufpreis gerade einmal 0,9 Cent – nach ADAC Ansicht ist dies sehr fair.

Die diesjährige Preisanalyse des ADAC zeigt auch, dass sich die Differenz im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal vergrößert hat. 2024 lag der Unterschied zwischen den jeweiligen Tankstellenpärchen bei durchschnittlich gut 39 Cent für einen Liter Super E10 und 38 Cent für einen Liter Diesel, 2023 waren es bei Super E10 fast 42 Cent und fast 36 Cent bei Diesel.

Eine 50-Liter-Tankfüllung Super E10 kostet an einer Tankstelle neben der Autobahn im Schnitt fast 22 Euro weniger, bei der gleichen Menge Diesel sind es etwas mehr als 21 Euro Ersparnis.

Der ADAC kritisiert die Höhe der Kraftstoffpreise an den Autobahntankstellen deutlich. Ein gewisser Aufpreis aufgrund teurer Konzessionen und des Angebots rund um die Uhr ist aus ADAC Sicht nachvollziehbar. Preisunterschiede in den festgestellten Höhen sind jedoch nicht akzeptabel. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten daher die Tankstellen an den Autobahnen meiden und zum Tanken abfahren. Der meist kurze Umweg lohnt sich praktisch immer.

Schnelle Hilfe und praktische Unterstützung bei der Suche nach günstigen und autobahnnahen Tankstellen bekommen Autofahrerinnen und Autofahrer durch die Zuhilfenahme von Apps zum Spritpreisvergleich. Der ADAC hat die Preisauswertung anhand der Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe durchgeführt. Grundlage der Auswertung ist ein Vergleich der Kraftstoffpreise an 50 Tankstellen auf deutschen Autobahnen mit den Preisen von 50 Tankstationen nach der jeweils nächsten Ausfahrt. Die Erhebung wurde zwischen dem 12. und dem 27. April 2025 durchgeführt.