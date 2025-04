Tanken in Sachsen und Bayern am teuersten

Spritpreise in den Stadtstaaten Berlin und Bremen am niedrigsten / ADAC: Volatiler Ölpreises sorgt für viel Bewegung

Der deutliche Rückgang des Rohölpreises Anfang April mit zum Teil starken Schwankungen auch im Tagesverlauf sowie der stärkere Euro im Vergleich zum US-Dollar haben nicht nur die Kraftstoffpreise in Deutschland insgesamt sinken lassen, sondern sorgen auch für Bewegung auf regionalen Kraftstoffmärkten. Die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern ergibt ein deutlich anderes Bild als die vergangenen Auswertungen. So sind derzeit die Stadtstaaten Berlin und Bremen am preiswertesten zum Tanken, Sachsen und Bayern am teuersten. Das Saarland, zuletzt mehrfach in Folge am günstigsten, muss diesmal mit einem Platz im Mittelfeld Vorlieb nehmen.

In Berlin ist Benzin gerade am billigsten. Ein Liter Super E10 kostet im Mittel 1,622 Euro, gefolgt von den beiden weiteren Stadtstaaten Bremen mit 1,645 Euro und Hamburg mit 1,652 Euro. Sachsen ist derzeit bei Benzin das teuerste Bundesland: Für einen Liter Super E10 müssen Autofahrerinnen und Autofahrer 1,708 Euro bezahlen – das sind 8,6 Cent mehr als in der Bundeshauptstadt. Ebenfalls unter den besonders teuren Bundesländern sind Rheinland-Pfalz als 15. und Bayern als 14. im Ranking.

Bei Diesel ist Bremen mit 1,510 je Liter am günstigsten. Mit deutlichem Abstand folgen auf den Plätzen zwei und drei Niedersachsen mit 1,541 Euro je Liter sowie Mecklenburg-Vorpommern mit 1,543 Euro. Mit Mecklenburg-Vorpommern hat sich aktuell ein Bundesland in die günstigeren Tankregionen Deutschlands eingeordnet, das zuletzt meist unter den teuren Bundesländern zu finden war. Diesel-Schlusslicht mit einem Abstand von 8,6 Cent zu Spitzenreiter Bremen ist aktuell Bayern mit 1,596 Euro. Auf den Plätzen 15 und 14 liegen Sachsen und Baden-Württemberg.

Der ADAC empfiehlt generell, vor der Fahrt zur Tankstelle die Kraftstoffpreise zu vergleichen und dann dort zu tanken, wo es am billigsten ist. Dabei hilft die Spritpreis-App „ADAC Drive“, die laufend die aktuellen Kraftstoffpreise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland anzeigt. Tendenziell ist ratsam, den Morgen zu meiden und eher abends zu tanken.

Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 15. April 2025, 11 Uhr, dar.