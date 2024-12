Tanken um bis zu zwei Cent teurer

Deutlicher Anstieg der Kraftstoffpreise gegenüber der Vorwoche / Neue Stufe der CO2-Abgabe verteuert Tanken zum Jahreswechsel

Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland haben einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Ein Liter Super E10 ist im Vergleich zur Vorwoche um 1,8 Cent teurer geworden, Diesel sogar um 2 Cent. Das zeigt die heutige ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise. Demnach kostet Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,673 Euro je Liter. Der Preis für Diesel liegt aktuell bei 1,606 Euro.

Der ADAC sieht im jüngsten Anstieg des Rohölpreises einen der Gründe für die Verteuerung. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent notiert aktuell bei etwa 73 US-Dollar und damit um rund einen Dollar über dem Preis der Vorwoche. Der Euro notiert derzeit knapp unterhalb von 1,05 US-Dollar und damit geringfügig schwächer als vor Wochenfrist. Beide Entwicklungen führen zu tendenziell höheren Preisen an den Zapfsäulen.

Der Club weist darauf hin, dass zum Jahreswechsel die nächste Stufe der CO2-Abgabe in Kraft tritt. Das heißt, dass damit der Preis von 45 Euro auf 55 Euro pro Tonne steigt. Für die Kraftstoffpreise bedeutet dies, dass sich sowohl für Benzin als auch für Diesel der Anteil der CO2-Abgabe um etwa drei Cent je Liter erhöht, weswegen sich ein Tank-Stopp noch im Dezember – idealerweise zu einem günstigen Zeitpunkt im Tagesverlauf an einer eher günstigen Tankstelle – möglicherweise lohnen könnte.

Unabhängig davon empfiehlt der ADAC daher, vor der Fahrt an die Zapfsäule die Spritpreise an den Tankstellen in der näheren Umgebung oder auf einer Reiseroute zu vergleichen. Dabei hilft die Spritpreis-App „ADAC Drive“. Generell ist abends tanken um einiges günstiger als morgens. Schnell lassen sich bei einer abendlichen Tankfüllung im Vergleich einige Euro sparen.

Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.