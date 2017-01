Tanken zum Jahresbeginn teurer

ADAC verzeichnet leichten Anstieg bei Benzin und Diesel

Nachdem der Dezember der teuerste Tankmonat im Jahr 2016 war, sind die Preise zum Beginn des neuen Jahres weiter angestiegen. Der Liter Super E10 verteuerte sich gegenüber der Vorwoche um durchschnittlich 0,2 Cent und kostet laut aktueller ADAC-Auswertung 1,363 Euro. Der Preis für einen Liter Diesel stieg im bundesdeutschen Durchschnitt um 1,0 Cent auf 1,200 Euro an.

Um den Wettbewerb am Kraftstoffmarkt zu fördern, sollten Autofahrer vor dem Tanken Preise vergleichen und gezielt die günstigste Tankstelle ansteuern. Auskunft über die aktuellen Kraftstoffpreise in Deutschland gibt es unter www.adac.de/tanken und in der Smartphone-App „ADAC Spritpreise“.