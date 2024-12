Tanz auf der brennenden Slackline über Tollwood

Mit atemberaubendem Feuertanz hoch hinaus – Tänzer, Künstler, Weltrekordhalter und Stuntman in einem – Tauri Vahesaar greift in seiner feurigen Slackline-Show nach den Sternen – Eintritt frei

Furiose Feuershow: Der international gefeierte Slackliner Tauri Vahesaar kommt am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, sowie vom Mittwoch, 11. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, mit seiner atemberaubenden Show auf den Feuershowplatz vor den Toren des Tollwood Winterfestivals. Erstmalig zeigt der Künstler seine Artistik über den Köpfen des Tollwood-Publikums. An den Wochenenden wird es heiß, wenn der Este an seinen Haaren hängend über eine brennende Slackline tanzt. Unter der Woche bringt der ehemalige Stuntman – ohne brennende Slackline, aber in luftigen Höhen – mit athletischem Lichtertanz alle zum Staunen. In der Zeit seines zehnjährigen Schaffens ist Tauri Vahesaar über die Grenzen des Möglichen hinausgegangen und hält sogar den Weltrekord für den höchsten Sprung auf einer brennenden Slackline, während er an einer weiteren Slackline über ihm an seinen Haaren hängt. Der Eintritt zum Feuershowplatz ist wie zum restlichen Festivalgelände frei.

Veranstaltung: Tauri Vahesaar: Aerial Artist and Slackliner

Ort: Feuershowplatz vor dem Haupteingang des Tollwood Winterfestivals (Theresienwiese)

Datum: 7. Dezember 2024 | 15 + 16 + 17:30 + 20 Uhr (mit dem Tanz auf der brennenden Slackline)

Uhrzeit: 8. Dezember 2024 | 14 + 15:30 + 18 + 20 Uhr (mit dem Tanz auf der brennenden Slackline)

11. – 13. Dezember 2024 | 17:30 + 18:30 + 20 + 21 Uhr

14. Dezember | 16 + 17 + 19:30 + 21 Uhr (mit dem Tanz auf der brennenden Slackline)

15. Dezember | 14 + 15 + 18 + 19.30 Uhr (mit dem Tanz auf der brennenden Slackline)

Dauer: ca. 15 Minuten; Burning Slackline-Show 20 Minuten

Eintritt: Eintritt frei

Weitere Informationen zu Einlass und Beginn siehe: www.tollwood.de.