„Tanz den Gasteig“ im Gasteig HP8

Die bunteste Tanzparty Münchens

Am Samstag, 3. Juni wird der gesamte Gasteig HP8 zur Tanzfläche – dieses Jahr mit dem Special „Flower Power“. Der Eintritt ist frei.

Von der Bühne der Isarphilharmonie bis zur neuen Kulturinsel: Auf insgesamt acht Flächen innen und außen finden im Gasteig HP8 ab 15 Uhr bis 2 Uhr mehr als 25 Veranstaltungen rund um das Tanzen statt – von Samba, Salsa und Gaga über Südsee-Tänze bis zum Tanztee zur Live-Musik des Odeon Tanzorchesters. Alle sind willkommen, ob Laien oder Profis, Singles oder Paare, Kinder oder Senioren.



„Wir erwarten wieder mehrere tausend Tanzfans“, sagt Gasteig-Chef Max Wagner. „Und natürlich haben wir im Rahmen des Flower Power Festivals noch ein ganz besonderes Special im Programm: Dieses Jahr ist Tanz den Gasteig nicht nur die größte, sondern auch die bunteste Tanzparty Münchens.“



Einmal selbst den „Time Warp“ aus der „Rocky Horror Show“ auf der Bühne der Isarphilharmonie tanzen? Oder sich dort zu „Aquarius“ aus „Hair“ bewegen? Workshops mit Studierenden der Abraxas Musical Akademie machen das im Rahmen der Flower-Power-Specials bei Tanz den Gasteig möglich. Im Anschluss daran ist in der Isarphilharmonie eine „Funky Flower Power Party“ angesagt: DJ Dr. Getdown (Feelgood-Selection) und DJ Bob (Krew) interpretieren die Musik der Hippie-Ära neu, bevor die Band „Galaxy Walker and The Hoodstarz“ Funk, Soul, Hip Hop und Popmusik zu einer unverwechselbaren Kreation mischt.



Bei schönem Wetter verwandelt sich tagsüber auch der komplette Außenbereich des Gasteig HP8 in eine bunte Partymeile: Roller-Dance-Workshops mit einer anschließenden Rollschuhdisco auf dem Platz vor dem Probensaal und Hula-Hoop-Dance auf dem Platz am Kulturkraftwerk werden die Blumenkinder-Stimmung noch zusätzlich steigern. Und sogar für den passenden Look ist gesorgt: Im Hippie Salon im Projektor kann man sich kostenlos von professionellen Make-up-Artists im blumigen Festival-Look stylen lassen.



Parallel zum Flower-Power-Special finden ab 15 Uhr noch viele andere Veranstaltungen statt: Ein Beispiel sind inklusive Tanz-Workshops für Menschen mit und ohne Mobilitätseinschränkungen, bei denen alle in eigenem Tempo und mit selbst ausgesuchten Bewegungen tanzen. Außerdem gibt es einen Schauspiel-Workshop, Südsee-Tänze und ein Tanz-Karaoke-Event, das zum Mittanzen zu Videoaufnahmen motiviert. Kinder dürfen ihre Tanzlust bei HipHop & Co. oder balinesischen Tänzen austoben.



Ab 19 Uhr können sich dann alle, die gerne draußen tanzen und einen eigenen Sound-Mix aus drei Playlists aussuchen möchten, einen Kopfhörer schnappen, einen Musikkanal wählen und outdoor die Silent Disco feiern. Und auch innen ist die Auswahl groß: Während im Probensaal Tango angesagt ist und DJ Chuck Herrmann in der Halle E zur legendären Salsa Party lädt, heizen DJ Alicea, die Band KIDSØ und VJ Heiligenblut bis weit nach Mitternacht im Saal X ordentlich ein.