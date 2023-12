Tanzen und feiern bis 2024 – Die große Tollwood Silvesterparty auf der Theresienwiese

Partystimmung auf vier Areas mit Live-Musik, DJs, Food und mehr – jetzt Tickets sichern

MÜNCHEN. Dinner for one, Raclette oder Fondue? Bleigießen oder die eigene Playlist? Wie feiert man Silvester? Am besten mit Live-Musik, Stimmung, Atmosphäre und dem traditionellen Mitternachtswalzer auf der großen Tollwood-Silvesterparty. Auf der Theresienwiese laden vier Areas mit Live-Musik, DJs, und mehr ein. Karten für 35 Euro (ermäßigt 31 Euro) gibt‘s unter www.tollwood.de und der Tollwood-Tickethotline 089-3838500 (versandkostenfrei) oder über München Ticket. Einlass auf das Tollwood-Gelände auf der Theresienwiese ist ab 19 Uhr; die Live-Musik startet um 20:30 Uhr.

Das Bazar-Zelt rocken am letzten Tag des Jahres Live-Bands. Das Münchner Kollektiv Express Brass Band sorgt für Stimmung ab 20:30 Uhr – auf der Bühne und mitten im Publikum. Sie bringt besten Brass-Sound auf Tollwood – von Jazz, Soul, Afrobeat, New Orleans Brass und Latin bis zu funkigen Maghreb-Melodien. Um 22 Uhr übernehmen JAMARAM meets JAHCOUSTIX und begeistern das Publikum mit groovigem Reggae und Ska. Raggabund & The Dubby Conquerors begrüßen ab 0:20 Uhr das neue Jahr im Bazar-Zelt mit geballter Energie aus Dancehall, Latin und Reggae. DJ Pascha bringt das große Zelt mit Sound von den 80ern bis heute in Partystimmung.

Neue Außenbühne auf Tollwood

Neu ist in diesem Jahr die große Außenbühne auf dem Tollwood-Gelände. Hier servieren um 20:30 und 21:50 Uhr CubaBoarisch 2.0 musikalische Cocktails aus kubanischem Rum, globalem Pop und Bavaria. Davor, dazwischen und danach übernimmt der Rupen & Rupidoo Global Music Club mit einem Pop-Jazz-Mix. Im Hexenkessel heizen Hundling und die Trouble Boys mit Live-Musik ein. Die einen mit Westcoast-Sound auf bairisch, die anderen mit Power-Rock und Münchner Covern von Rock-Klassikern. Und DJ Dirk Wagner bringt am Mischpult die Beats in den Hexenkessel.

Das Stelzentheater Hochformat begrüßt in leuchtenden Kostümen und mit beeindruckender Eleganz die Silvester-Feiernden auf der Theresienwiese. Robert Alcazane liest aus den Händen und legt die Karten. Und um 0 Uhr tanzen alle gemeinsam mit dem traditionellen Mitternachtswalzer in allen Zelten und auf dem Freigelände ins neue Jahr. Food und Drinks, Außenbars und Feuer im Freien runden den Jahresausklang ab.

Veranstaltung: Silvesterparty auf der Theresienwiese

Ort: Festivalgelände auf dem Tollwood Winterfestival (Theresienwiese)

Datum: 31. Dezember 2023

Einlass und Beginn: 19:00 Uhr

Beginn Livemusik: 20.30 Uhr

Open End

Eintritt: Tickets 35 EUR, ermäßigt 31 EUR

Weitere Informationen zu Einlass und Beginn siehe: www.tollwood.de.