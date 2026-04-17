Tanzparty im Gasteig HP8 – Community Dance mit Live-DJ

Tanzen für alle am Sonntagmittag heißt es wieder am 26. April im Gasteig HP8. Zum Jubiläum „40 Jahre Gasteig“ gibt es eine Sonderausgabe mit einem außergewöhnlichen DJ. Der Eintritt ist frei.

Mitmachen können bei der Party-Ausgabe von Community Dance wie immer alle: Ob jung oder alt, Tanzprofis oder Laien. „Der Gasteig HP8 ist ein Ort der Begegnung, wo alle Kultur gemeinsam erleben können“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Wenn wir den Geburtstag des Gasteig eine Saison lang feiern, darf Community Dance natürlich nicht fehlen.“

Für den passenden Party-Sound bei der Jubiläums-Sonderausgabe sorgt DJ IbuProPhet mit seinem zum DJ-Pult umgebauten Fahrrad. Der Musiker aus Südamerika ist ein Fan von Community Dance: „Ich war schon live dabei und fand die Diversität des Publikums unglaublich“, sagt IbuProPhet. Die Tanzenden seien dabei offen für alle Arten von Songs: „Die wollen die Musik regelrecht spüren und sich treiben lassen.“ Wenn die Leute dann auch noch Spaß an Stücken aus seiner südamerikanischen Heimat haben, freut ihn das besonders. „Deshalb plane ich für die Party eine kleine Tanzreise mit unterschiedlichen Rhythmen, Instrumenten und Klängen.“

Aber warum mit einem DJ Pult auf dem Fahrrad? „Das DJ-Bike ist mein Baby. Es liefert einen eigenen Sound und sorgt für eine besondere Atmosphäre“, sagt IbuProPhet. Die Idee dazu kam ihm während der Pandemie, um Musik und Begegnung im öffentlichen Raum möglich zu machen. Gemeinsam mit anderen Musiker*innen initiierte er so nicht-kommerzielle Soundkunst-Performances in ganz München. Das hat sich bis heute bewährt: „Mit dem DJ-Bike bin ich viel näher an den Menschen. Ich stehe nicht irgendwo erhöht auf einer Bühne, sondern unten, mitten im Geschehen – und bin Teil der großen Party.“