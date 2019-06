Tapas Week by Licor 43 & Ramón Bilbao vom 10.06. bis zum 16.06.2019

Licor 43 und Ramón Bilbao veranstalten zur Feier des Internationalen Tag der Tapas am 16.06. eine Tapas Week in ausgewählten Tapas-Restaurants in München. In der Aktionswoche vom 10.06. bis zum 16.06.2019 bieten die Restaurants eine spezielle Tapa des Hauses in Kombination mit einem Wein oder wahlweise Licor 43-Drink zum Vorzugspreis an.



Lange kannten wir Tapas nur aus dem Spanienurlaub, doch allmählich zeichnet sich das gesellige „Sich-durch-den-Abend-Snacken“ als neuer Food-Trend auch hierzulande ab. Ob vietnamesische, französische oder gar bayrische Tapas. Die Kleinigkeiten zum Teilen finden sich auf immer mehr Speisekarten. Mit der Neuerung in der Gastro-Szene bekommen nicht nur die Original-Tapas, sondern auch die Traditionsspirituosen und -weine aus Spanien wohlverdiente neue Aufmerksamkeit. Denn setzt man sich ein wenig mit der kulinarischen Tradition auseinander, wird schnell klar: Keine Tapas ohne Drink! Viele Legenden ranken sich um die Entstehung der kleinen Gerichte: Von König Alfons X., der im 13. Jahrhundert angeordnet habe, man möge zum Wein einen Happen zu essen servieren, bis zu alten Geschichten über mittelalterliche Kutscher, die früher ihre Getränke mit einer Scheibe Brot bedeckten (“Tapa“ zu deutsch „Deckel”), um sie vor neugierigen Insekten zu schützen.

Wo auch immer sie nun ihren Ursprung haben mögen, kaum eine kulinarische Tradition steht sinnbildlich so sehr für das ausgedehnte und fröhliche gemeinsame Essen in großer oder kleiner Runde, wie die Tapas. Derund dieim Anschluss-an ein Mahl steht auch für die spanischen Premiumspirituosen- und Weinhersteller Licor 43 und Ramón Bilbao im Mittelpunkt. Neben der Möglichkeit die perfektezwischen den spanischen Köstlichkeiten und den passenden Drinks zu genießen, bietet dievor allem eine gute Gelegenheit, sich die Liebsten zu schnappen und einen wunderbaren Abend – gespickt mit gutem Essen und leckeren Drinks – mit ihnen zu verbringen.

Als Partner für die Aktion haben sich Licor 43 und Ramón Bilbao die besten Tapas-Restaurants der Stadt ausgesucht, um gleichzeitig authentische wie moderne Tapaskreationen zu feiern und Münchener Foodies sowie Wein- und Spirituosenliebhabern zu zeigen, was die lokale Gastronomie-Szene an spanischer Kulinarik zu bieten hat.

Datum: 10. – 16.06.2019

Teilnehmende Restaurants:

Amistad

Georgenstraße 37

80799 München

Barna Bar

Auenstraße 124

80469 München

beach 38°

Friedenstraße 22c

81671 München

Bodega Dali

Tengstraße 6

80798 München

Cordobar

Ickstattstraße 1A

0469 München

Dinnerschmiede

Birkenleiten 41

81543 München

Ferdings

Klenzestraße 43

80469 München

Itxaso Tapas

Pestalozzistraße 7

80469 München

Juleps

Buttermelcherstraße 17

80469 München

La Tasca Flamenca

Mettinghstraße 2

80634 München

Lisboa

Breisacher Straße 22

81667 München

Ole Madrid

Häberlstraße 15

80337 München

Für weitere Infos zur Tapas Week: www.tapasweek.de

