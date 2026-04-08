Tarifverhandlung: Werkstätten der MVG werden bestreikt – derzeit keine Einschränkungen für Fahrgäste

Die Gewerkschaft Verdi hat bereits zum fünften Mal in der laufenden Tarifverhandlung zu Warnstreiks aufgerufen. In München richten sich die Aufrufe, die teilweise schon seit Dienstag gelten, teilweise erst ab Donnerstag, insbesondere an die Werkstätten von U-Bahn, Bus und Tram sowie alle Bereiche der Infrastruktur. Der Fahrdienst ist bisher ausgenommen. Der Streik endet am Samstag, 11. April um 5 Uhr. Es ist nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass der Streik keine erheblichen Auswirkungen auf den Betrieb hat. Damit sind auch keine nennenswerten Einschränkungen für die Fahrgäste zu erwarten. Ver-einzelte Fahrzeugausfälle sind aber möglich.

Sollten sich neue Erkenntnisse ergeben, erfolgt eine entsprechende Information.

Aktuelle Informationen auf mvg.de und in der App MVGO

In der Verbindungsauskunft finden Fahrgäste wie immer alle aktuellen Infos:

unter „Aktuelle Störungen“ auf mvg.de

unter „Störungen“ in der App MVGO

Stand der Tarifverhandlung

Fragen zum Stand der Verhandlungen sind an den Kommunalen Arbeit-geberverband Bayern beziehungsweise die Gewerkschaften Verdi zu richten.