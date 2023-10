Taschendiebfahnder wieder erfolgreich auf der Wiesn

Fall 1:

Am Donnerstag, 28.09.2023, gegen 21:15 Uhr, befanden sich Taschendiebfahnder des Polizeipräsidiums München in einem Festzelt, als ihnen ein 28-Jähriger (georgischer Staatsangehöriger) auffiel, der sich sehr für einen offensichtlich stark betrunkenen Wiesnbesucher interessierte.

Nach kurzer Zeit ging der Georgier auf den Mann (36-jähriger spanischer Wiesnbesucher) zu und wollte ihm sein Mobiltelefon aus der vorderen Hosentasche ziehen. Im Anschluss versuchte er die Geldbörse des 36-Jährigen aus dessen Gesäßtasche zu ziehen, was ihm aber ebenfalls misslang.

Der 28-Jährige wurde von den Polizeibeamten festgenommen und zur Wiesnwache gebracht. Der 28-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Fall 2: (Wiesnumfeld/Hauptbahnhof)

Am Freitag, 29.09.2023, gegen 00:40 Uhr, nahmen Taschendiebfahnder aus Berlin und Bamberg im Bahnhofsviertel eine männliche Person auf, die offensichtlich auf der Suche nach stark betrunkenen Wiesnbesuchern war.

In einem Hauseingang der Bayerstraße entdeckte der 43-jährige Bulgare schließlich einen schlafenden 41-Jährigen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg. Nach dem der Bulgare den Mann kurz musterte, trat er schließlich an ihn heran und durchsuchte seine Taschen, was die Polizeibeamten aus nächster Nähe beobachten konnten.

Der 43-Jährige entnahm dem 41-Jährigen mehrere Hundert Euro Bargeld, die in der vorderen Hosentasche steckten und entfernte sich mit dem Diebesgut. Der Bulgare wurde daraufhin von den Fahndern festgenommen. Das entwendete Bargeld konnte dem 41-Jährigen wieder aushändigt werden.

Auch dieser Taschendieb verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Über seine Haftfrage wird ebenfalls im Laufe des heutigen Tages der Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München entscheiden.

Fall 3: (Wiesnumfeld/Hauptbahnhof)

Am Freitag, 29.09.2023, gegen 01:20 Uhr, nahmen belgische und Prager Taschendiebfahnder im Bereich der Lindwurmstraße zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren auf, die sich ganz offensichtlich für betrunkene Wiesnbesucher interessierten.

Letztlich trafen sie im Bereich des Hauptbahnhofes auf eine männliche Person, der sie versuchten die Geldbörse aus der Hosentasche zu ziehen. Dies gelang jedoch auch nach mehreren Anläufen nicht.

Kurz darauf wurden die beiden Männer im Gleisbereich der U-Bahnlinien 4 und 5 festgenommen. Die beiden türkischen Staatsangehörigen verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und werden ebenfalls im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

In allen drei Fällen führt das Kommissariat 65 (Taschendiebstahl) die weiteren Ermittlungen.