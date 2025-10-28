Tatverdächtigen nach Gewaltdelikt festgenommen – Laim

Am Dienstag, den 28.10.2025, gegen 00:00 Uhr, wurde die Münchner Polizei über eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen in einer Unterkunft in der Elsenheimerstraße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Beteiligten dabei zum Teil mit einem spitzen Gegenstand nicht unerheblich verletzt worden sein.

Unverzüglich wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Vor Ort trafen sie auf einen 28-jährigen und einen 50-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen sowie einen 61-jährigen russischen Staatsangehörigen. Alle drei Personen wohnen in der betreffenden Gemeinschaftsunterkunft.

Der 50-Jährige und der 61-Jährige wiesen erhebliche Verletzungen auf. Sie wurden zunächst durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser eingeliefert. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen den 28-Jährigen. Er soll mit einem spitzen Gegenstand auf die beiden anderen Männer eingewirkt haben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und in die Haftanstalt im Polizeipräsidium München gebracht.

Noch in der Nacht übernahm die Münchner Kriminalpolizei (K 11 – Tötungsdelikte) die weiteren Ermittlungen am Tatort. Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Tatverdächtige wird im Laufe des nächsten Tages dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.