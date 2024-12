Tatverdächtiger nach Brandstiftung und mehreren Einbruchsdelikten in Moosach festgenommen

Am Donnerstag, 28.11.2024, gegen 19:15 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über eine brennende Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Dachauer Straße informiert.

Vor Ort wurde ein Gartenhaus in Vollbrand festgestellt. Dieses wurde von der Feuerwehr München gelöscht.

Ca. 45 Minuten später wurde ein weiterer Brand eines Gartenhauses in einer anderen nahegelegenen Gartenanlage gemeldet. Auch dort stand ein Gartenhaus in Vollbrand.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ein 50-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland in unmittelbarer Nähe des Brandortes festgestellt und festgenommen werden. Dieser ist dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen und dringend tatverdächtig die beiden Gartenhäuser in Brand gesteckt zu haben.

Weitergehende Ermittlungen ergaben zudem, dass der 50-Jährige dringend tatverdächtig ist, mehrere Einbrüche in den letzten Monaten in umliegenden Kleingartenanlagen begangen zu haben. Er wurde am Freitag, 29.11.2024 dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) wurde verständigt und umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung wurden durchgeführt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) dauern derzeit noch an.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dachauer Straße, Wintrichring und Baldurstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Bilder und Videos, die in diesem Zusammenhang entstanden sind, können die Ermittlungen der Polizei wesentlich unterstützen. Diese Bild- und Video-Dateien können Sie uns hier zur Verfügung stellen.