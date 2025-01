Tatverdächtiger nach Diebstahl an Kfz festgenommen – Garching

Am Samstag, 04.01.2025, gegen 23:05 Uhr, informierte ein unbeteiligter Zeuge den Polizeinotruf 110, nachdem er eine schlafende Person in einem Auto mit laufendem Motor auf einem öffentlichen Parkplatz festgestellt hatte. Der Schlafende war auch durch lautes Klopfen nicht ansprechbar.

Bei Eintreffen der Beamten der Münchner Polizei konnte der Mann in wachem Zustand angetroffen werden. Es handelte sich bei ihm um einen 23-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Bei der anschließenden Überprüfung ergab sich, dass gegen den 23-Jährigen zwei offene Haftbefehle bestehen. Zudem stimmten die angebrachten Kennzeichen an dem Pkw nicht mit dem Fahrzeugschein überein. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nun in Haft. Gegen ihn wird nun ergänzend unter anderem wegen Diebstahls an einem Kraftfahrzeug, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung ermittelt.

Das Kommissariat 54 hat die diesbezüglichen Ermittlungen übernommen.