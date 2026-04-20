Tatverdächtiger nach Diebstahl eines E-Scooter in Obergiesing festgenommen

Am Donnerstag, 16.04.2026, gegen 08:25 Uhr, wurde ein 50-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München von Polizeibeamten in der Schwanseestraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei führte der 50-Jährige einen E-Scooter mit sich, für den er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Aufgrund der Gesamtsituation erhärtete sich der Verdacht, dass das Fahrzeug entwendet worden war.

Der E-Scooter wurde von den Polizeibeamten beschlagnahmt und der 50-Jährige vorläufig festgenommen. Nach dem Verbringen auf ein Polizeirevier und erfolgter Sachbearbeitung wurde der 50-Jährige wieder entlassen.

Er wurde wegen Diebstahls des Fahrzeuges angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall, insbesondere zu den Hintergründen der Entwendung, führt das Kommissariat 54.