Tatverdächtiger nach einem versuchten Tötungsdelikt festgenommen

Am Montag, 26.01.2026, gegen 16.55 Uhr, wurde eine Frau in einem Einzelhandelsgeschäft in der Ludwigvorstadt dabei beobachtet, wie sie Verkaufsartikel in ihren Rucksack steckte. Eine Mitarbeiterin sprach sie daraufhin an und holte in der Folge einen Kollegen hinzu.

Die Frau zog daraufhin unvermittelt ein Küchenmesser und stach in Richtung des 31-jährigen griechischen Mitarbeiters. Dieser konnte schwere Verletzungen nur durch entsprechendes Zurückweichen und durch Abwehr mit einer Hand vermeiden. Schließlich konnte der 31-Jährige zusammen mit zwei weiteren Mitarbeiterinnen die Frau zu Boden bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Frau, bei der es sich um eine 24-jährige Polin handelt, die ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde festgenommen und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in die Haftanstalt gebracht. Der 31-jährige Mitarbeiter erlitt Schnitt- und Stichverletzungen und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Ermittlungen wurden in der Folge durch das Kommissariat 11 übernommen. Die Tatverdächtige wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.