Tatverdächtiger nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen

Am Samstag, 25.11.2023, gegen 21:20 Uhr, befand sich eine Gruppe aus vier Personen in der Arnulfstraße. Unvermittelt wurde die Gruppe von einem unbekannten Mann angesprochen, welcher sich kurz darauf seine Hose herunterzog und sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm während er Blickkontakt zur Gruppe suchte.

Eine sich in der Nähe befindliche Streife des Polizeipräsidiums München wurde auf den Vorfall aufmerksam gemacht und konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Es handelt sich hierbei um einen 35-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Durch den Ermittlungsrichter wird nun die Haftfrage geprüft.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.