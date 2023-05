Tatverdächtiger nach exhibitionistischer Handlung festgenommen

Am Sonntag, 28.05.2023, gegen 16:10 Uhr, verständigte eine 42-Jährige den Polizeinotruf 110 und gab an, dass sich in der Königbauerstraße in einem Gebüsch eine männliche Person befindet, welche gerade sexuelle Handlungen an sich vornimmt.

Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit beordert. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte aufgrund der Beschreibung einen 40-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland antreffen und festnehmen.

Der Tatverdächtige wurde zur weiteren Sachbearbeitung in das Polizeipräsidium München verbracht. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen erstattet. Aufgrund fehlenden Wohnsitzes wurde er der Haftanstalt überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Montags, 29.05.2023, einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.