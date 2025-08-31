Tatverdächtiger nach exhibitionistischer Handlung festgenommen – Unterhaching

Am Freitag, 29.08.2025, gegen 01:30 Uhr, kam ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf die Wache einer Münchner Polizeiinspektion und machte zunächst zusammenhangslose Angaben.

Im Laufe des Gesprächs äußerte sich der 36-Jährige schließlich anzüglich gegenüber einer Polizeibeamtin. Er entblößte dabei sein Geschlechtsteil und führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Da sich der 36-Jährige zudem aggressiv gegenüber den anwesenden Polizeibeamten verhielt, mussten ihm Hand- und Fußfesseln angelegt werden.

Da er auf die Polizeibeamten psychisch auffällig wirkte, wurde er anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlung eingeleitet.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.