Tatverdächtiger nach exhibitionistischer Handlung in Sendling festgenommen

Am Mittwoch, 14.05.2025, gegen 15:15 Uhr, befanden sich eine 41-Jährige sowie eine 42-Jährige, beide mit Wohnsitzen in München, im Bereich der Isarauen in einer Grünanlage beim Spazieren gehen. Hier bemerkten sie einen 50-Jährigen mit Wohnsitz in München der an einem Baum stehend sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die Spaziergängerinnen verständigten daraufhin den Polizeinotruf 110. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 50-Jährige festgenommen werden.

Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.