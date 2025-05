Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung festgenommen

Am Freitag, 23.05.2025, gegen 11:30 Uhr, wurde der Notruf 110 der Polizei von einem

37-Jährigen mit Wohnsitz in München über eine körperliche Auseinandersetzung in einer

Wohnung informiert. Der 37-Jährige teilte mit, dass er und eine 53-Jährige mit Wohnsitz

in München von einem 57-Jährigen mit serbischer Staatsangehörigen und ohne festen

Wohnsitz in Deutschland in einer Wohnung bedroht wurden und er zudem mit einem

Messer verletzt worden war.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort beordert. Bei Eintreffen der Polizei hatte

sich der 57-Jährige inzwischen aus der Wohnung in Richtung U-Bahnhof Fürstenried

West entfernt. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 57-Jährige am Bahnsteig

des U-Bahnhofs festgestellt werden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde er

vorläufig festgenommen. Das Messer konnte bei ihm aufgefunden und sichergestellt

werden. Der 57-Jährige wurde wegen Bedrohung und gefährliche Körperverletzung

angezeigt.

Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen aufgenommen