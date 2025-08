Tatverdächtiger nach Gewaltdelikt in Perlach festgenommen

Am Montag, 04.08.2025, gegen 09:45 Uhr, gingen beim Polizeinotruf 110 mehrere Mitteilungen über Hilferufe einer weiblichen Person im Bereich der Fasangartenstraße ein. Unverzüglich wurden mehrere Streifenbesatzungen der Münchner Polizei zum Einsatzort entsandt.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte in einer Tiefgarage auf drei Personen: einen 54-jährigen Mann und eine 55-jährige Frau, beide mit Wohnsitz in München, sowie einen 63-jährigen Mann aus dem Landkreis Deggendorf. Der 63-jährige hielt beim Eintreffen der Polizei ein Messer in der Hand, welches er nach Ansprache durch die Beamten fallen ließ.

Der 54-jährige Mann wies mehrere Stichverletzungen auf. Er wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird der 63-Jährige verdächtigt, mehrfach mit dem Messer auf den 54-Jährigen eingestochen zu haben. Er wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen. Aufgrund eigener Verletzungen wurde auch er in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 11 geführt. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Montag, 04.08.2025, gegen 09:45 Uhr im Bereich der Fasangartenstraße (Stadtteil Perlach) Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.