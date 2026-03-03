Tatverdächtiger nach Kellereinbruch festgenommen

Am Freitag, 27.02.2026, gegen 12:00 Uhr, begab sich ein 62-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München in den Keller eines Mehrfamilienhauses. Hier bemerkte er, dass sein Abteil aufgebrochen worden war.

Im Kellerabteil traf er auf einen ihm unbekannten Mann, welcher sich unberechtigt darin aufhielt. Der 62-Jährige versuchte, den Täter festzuhalten, was ihm jedoch nicht gelang. Der Täter konnte sich in unbekannte Richtung entfernen. Anschließend informierte der 62-Jährige den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergaben sich zunächst keine weiteren Hinweise auf den Täter. Aufgrund zurückgelassener persönlicher Gegenstände konnte ein 28-Jähriger mit ungarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland als Tatverdächtiger identifiziert werden.

In den Abendstunden des selbigen Tages konnte der 28-Jährige in einer Unterkunft vorläufig festgenommen werden. Der 28-Jährige wurde anschließend zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ am darauffolgenden Tag einen Haftbefehl.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.