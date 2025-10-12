Tatverdächtiger nach mehrfacher Rezeptfälschung festgenommen – Schwanthalerhöhe

Am Dienstag, 07.10.2025, wurden in mehreren Apotheken im Stadtgebiet München telefonisch hochpreisige Arzneimittel zur Gewichtsreduktion und zur Diabetes-Behandlung vorbestellt.

Am Mittwoch, 08.10.2025, legte eine bis dato unbekannte Person gegen 11:00 Uhr in einer Apotheke in der Schwanthalerhöhe ein gefälschtes Rezept vor und vereinbarte die spätere Abholung. Die Apotheke informierte nach Erkennen der Fälschung die Polizei. Daraufhin wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen eingeleitet.

Gegen 15:30 Uhr nahmen Einsatzkräfte einen 27-jährigen Tatverdächtigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München bei der zuvor vereinbarten Abholung fest.

Im Rahmen der Durchsuchung des 27-Jährigen stellten die Einsatzkräfte Kassenbelege sicher. So konnten weitere Rezeptfälschungen in München und Germering nachgewiesen werden. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige seit Mitte September insgesamt 12 gefälschte Rezepte (davon fünf im Stadtgebiet München und sieben im Bereich Germering) eingelöst hatte.

Bei der Festnahme führte er zudem zwei Packungen des bestellten Arzneimittels sowie zwei weitere gefälschte Rezepte mit sich.

Der Mann wurde der Haftanstalt überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Gegen den 27-Jährigen wird wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 84.