Tatverdächtiger nach organisiertem Cybertradingbetrug festgenommen

Bereits im November 2025 wurde ein über 80-jähriger Münchner mit deutscher Staatsangehörigkeit auf eine Werbeanzeige im Internet aufmerksam. Hierbei wurde ihm vorgetäuscht, mit Investitionen auf einer Krypto-Börse überdurchschnittliche Gewinne erzielen zu können. Bei der vermeintlichen Krypto-Börse handelte es sich um eine verfälschte Website. Zunächst überwies der über 80-Jährige kleinere Geldbeträge, später auch größere Summen. Entgegen seiner Annahme, dass dieses Geld in Kryptowährungen investiert wurde, landete es ausschließlich in Täterhand.

Ab Mitte Dezember waren keine elektronischen Geldtransfers mehr möglich. In der Folge hob der über 80-Jährige mehrfach Geld von seinem Konto ab und übergab es einer unbekannten Person.

Der Sohn des über 80-Jährigen wurde darauf aufmerksam und verständigte die Polizei. Infolge dessen gelang Zivilkräften der Polizei am Dienstag, 10.02.2026 bei einer weiteren geplanten Geldübergabe am vereinbarten Übergabeort in Neuhausen-Nymphenburg die Festnahme eines 22-jährigen ukrainischen Geldabholers ohne festen Wohnsitz in München. Am Mittwoch, 11.02.2026, wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 72 geführt.

Hinweis der Münchner Polizei:

Das Phänomen des Anlagebetrugs im Zusammenhang mit Geldanlagen ist seit längerer Zeit eine bekannte und verbreitete Masche, um Personen zur Überweisung von zum Teil sehr hohen Geldbeträgen zu bewegen.

Auf verschiedenen Wegen, oft über Werbeanzeigen im Internet oder in Sozialen Medien, wird der Kontakt zwischen Geschädigten und kriminellen Netzwerken hergestellt. Oft erfolgt eine telefonische Kontaktaufnahme und persönliche Betreuung der Geschädigten, wobei überdurchschnittliche Renditen in Aussicht gestellt werden. Dabei verwenden die Betrüger am Telefon Fachbegriffe wie „Bitcoin Halving“ und „Exchanger“.

Die Geschädigten werden auf gefälschte Internetseiten gelenkt, wo ihnen positive Kursverläufe vorgetäuscht werden. Anschließend werden sie zur Überweisung von zunächst kleineren Geldbeträgen aufgefordert. Im weiteren Verlauf werden attraktive Gewinne vorgetäuscht, sodass von den Geschädigten anschließend höhere Summen investiert werden. Dieses Geld landet rein in Täterhand. Es kommt zu keinem Zeitpunkt zu realen Investitionen.

Wenn sich Geschädigte später ihre Gewinne auszahlen lassen wollen, werden sie aufgefordert, notwendige Steuervorauszahlungen zu leisten. Anschließend reißt der Kontakt ab.

Präventionstipps:

Seien Sie besonders wachsam, wenn: