Tatverdächtiger nach Raub einer Handtasche festgenommen

Bereits am Montag, 13.04.2026, gegen 02:00 Uhr, befand sich eine 50-jährige, staatenlose Geschädigte mit Wohnsitz in München an einer Trambahnhaltestelle im Bereich des Hauptbahnhofes. Der zunächst unbekannte Täter trat unvermittelt an sie heran und entwendete ihr gewaltsam ihre Handtasche. Daraus entnahm er ihre Geldbörse. Die Handtasche konnte die 50-Jährige wieder an sich nehmen, sodass der Unbekannte lediglich die Geldbörse erlangte. In der Geldbörse befand sich ein geringer zweistelliger Geldbetrag sowie diverse Scheckkarten.

Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 07.00 Uhr, kam es im Bereich Obergiesing zu einem Polizeieinsatz wegen Hausfriedensbruchs. Im Rahmen des Einsatzes konnte eine männliche, 22-jährige Person mit kenianischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen konnte eine Scheckkarte der Geschädigten aufgefunden werden.

Aufgrund dessen sowie der übereinstimmenden Personenbeschreibung wurde der 22-Jährige vorläufig festgenommen und wegen des zurückliegenden Handtaschenraubs im Bereich Ludwigsvorstadt angezeigt. Er wurde vorläufig festgenommen und wird zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 geführt.