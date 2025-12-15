Tatverdächtiger nach schwerem Raub und versuchter Vergewaltigung in Neuaubing festgenommen

Ein 58-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg vereinbarte über ein Internetportal den bezahlten Geschlechtsverkehr in einem Hotel mit einer 22-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München für Sonntag, 14.12.2025, um 02:30 Uhr. Die 22-Jährige nahm zu ihrer eigenen Sicherung eine 31-jährige Bekannte (ebenfalls mit bulgarischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München) mit.

Im Hotel verlangte der 58-jährige Tatverdächtige entgegen vorher getätigter Absprachen den Geschlechtsverkehr ohne Kondom. Als die 22-Jährige dies verneinte, bedrohte der Tatverdächtige die 31-Jährige mit einem Messer und verlangte wiederholt den Geschlechtsverkehr ohne Kondom.

Schließlich konnte sich die 31-Jährige aus dem Griff des Tatverdächtigen befreien und beide Frauen versuchten über die Terrassentür zu flüchten. Hierbei entriss der 58-Jährige der 22-Jährigen ihre Handtasche, entnahm aus dieser einen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete anschließend selbst.

Die beiden Frauen verständigten daraufhin direkt den Polizeinotruf 110. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten noch vor Ort den Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen.

Er wurde wegen der versuchten Vergewaltigung und eines schweren Raubes angezeigt. Nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde er im Anschluss wieder entlassen.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.