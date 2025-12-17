Tatverdächtiger nach sexuellem Missbrauch von Kindern in Giesing festgenommen

Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 15:30 Uhr, befand sich eine 13-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München auf der Rolltreppe am U-Bahnhof Giesing und fuhr gerade nach oben. Hinter befand sich ein 65-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München. Plötzlich griff dieser der 13-Jährigen von hinten zwischen die Beine und streichelte sie an den Oberschenkelinnenseiten. Als die 13-Jährige dies bemerkte lief sie davon und verständigte ihr Mutter. Diese informierte wiederrum den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnte der Tatverdächtige in der direkten Umgebung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde wegen sexuellen Missbrauch von Kindern angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 17.