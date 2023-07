Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung festgenommen

Am Dienstag, 04.07.2023, gegen 13:00 Uhr, rief ein Passant beim Notruf der Münchner Polizei an und teilte mit, dass eine Jugendliche soeben in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes sexuell belästigt worden wäre. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt.

Dort konnte ermittelt werden, dass eine 15-Jährige mit Wohnsitz in München von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann kam ihr unangemessen nahe, fasste ihr an die Brust und machte anzügliche Bemerkungen.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 43-Jährigen mit Wohnsitz in München. Nach der Anzeigenaufnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Tatverdächtige entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.