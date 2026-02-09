Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung festgenommen

Am Sonntag, 08.02.2026, gegen 04:00 Uhr, kam es in einer Diskothek in der Ludwigsvorstadt zu einer sexuellen Belästigung. Ein Mitarbeiter der Diskothek verständigte über den Polizeinotruf 110 die Polizei.

Zuvor hatte ein 26-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Moosburg an der Isar eine 20-jährige Deutsche unsittlich berührt, indem er ihr ohne Einverständnis von hinten an das Gesäß griff. Die 20-Jährige wandte sich anschließend an den Mitarbeiter. Dieser

hielt den 26-Jährigen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest.

Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entließen die Beamten den Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.