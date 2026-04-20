Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung festgenommen
Am Sonntag, 19.04.2026, gegen 05.00 Uhr, befand sich eine 18-jährige Deutsche mit Wohnsitz in Augsburg im Außenbereich einer Diskothek in der Ludwigsvorstadt, als sie von einem 21-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck oberhalb der Kleidung unsittlich berührt wurde.
Als Reaktion darauf schlug die 18-Jährige dem 21-Jährigen ins Gesicht. Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die 18-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Beide Beteiligten konnten durch die eintreffende Streifenbesatzung angetroffen, angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.
Der 21-Jährige wurden wegen sexueller Belästigung angezeigt. Die 18-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Inwieweit die Körperverletzung im Rahmen der Notwehr erfolgte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.
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