Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung in Schwabing festgenommen
m Montag, 08.12.2025, gegen 14:15 Uhr, befand sich eine 37-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München als Fußgängerin in der Lerchenauer Straße.
Dort fasste ihr ein 45-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, an das Gesäß. Diese Handlung begleitete er mit einer sexuellen Äußerung. Im Anschluss flüchtete er.
Die 37-Jährige verständigte daraufhin den Polizei-Notruf. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige an einem nahegelegenen U-Bahnhof angetroffen und festgenommen werden.
Nach der Anzeigenerstattung wegen sexueller Belästigung wurde der 45-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.
Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.