Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung in Schwabing festgenommen

m Montag, 08.12.2025, gegen 14:15 Uhr, befand sich eine 37-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München als Fußgängerin in der Lerchenauer Straße.

Dort fasste ihr ein 45-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, an das Gesäß. Diese Handlung begleitete er mit einer sexuellen Äußerung. Im Anschluss flüchtete er.

Die 37-Jährige verständigte daraufhin den Polizei-Notruf. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige an einem nahegelegenen U-Bahnhof angetroffen und festgenommen werden.

Nach der Anzeigenerstattung wegen sexueller Belästigung wurde der 45-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.