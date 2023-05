Tatverdächtiger nach versuchtem Diebstahl aus Pkw festgenommen

Am Sonntag, 21.05.2023, gegen 19:00 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf 110 durch mehrere Zeugen darüber informiert, dass eine männliche Person in einer öffentlich zugänglichen Tiefgarage versuche, die dort abgestellten Fahrzeuge zu öffnen. Kurz nach Eintreffen von zivilen Beamten der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) konnten diese den Tatverdächtigen in einem Honda Pkw sitzend feststellen und anschließend festnehmen. Den unverschlossenen Pkw hatte er bereits nach möglichem Diebesgut durchsucht.

Außerdem konnten bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen (ein 50-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland) diverse Gegenstände aufgefunden werden, die einem Diebstahl aus einem anderen Pkw vom Samstag, 20.05.2023 zugeordnet werden konnten.

Er wurde nach der Anzeigenerstattung in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.