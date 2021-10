Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch festgenommen

Am Mittwoch, 20.10.2021, gegen 02:50 Uhr, vernahm eine 24-Jährige mit Wohnsitz in München fremdartige Geräusche im Haus. Daraufhin begab sie sich in das Wohnzimmer und stellte dort eine unbekannte männliche Person fest. Offensichtlich überrascht flüchtete der Mann nach dem Aufeinandertreffen aus dem Einfamilienhaus in unbekannte Richtung. Die 24-jährige konnte im Haus durchwühlte Regale feststellen. Augenscheinlich wurden keinerlei Wertgegenstände aus dem Haus entwendet.

Nach ersten Ermittlungen gelangte der Täter mittels eines im Außenbereich deponierten Zweitschlüssels in das Anwesen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Täterfahndung, konnte ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen werden.

Das Kommissariat 61 hat die Ermittlungen übernommen.